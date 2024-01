FC Nantes Mercato : les premiers mots de Kelvin Amian

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

C'est fait : Kelvin Amian est un joueur du FC Nantes. "Le FC Nantes et le Spezia Calcio (Serie BKT, Italie) ont trouvé un accord pour le transfert définitif de Kelvin Amian (25 ans). Le défenseur s’est engagé pour quatre ans et demi avec le Club des rives de l’Erdre, soit jusqu’en 2028", ont annoncé les Canaris en début d'après-midi.

"Je n'ai pas hésité"

L'ancien toulousain portera le numéro 98 chez les Canaris. Où il a fixé ses premiers objectifs. "Je suis vraiment très content. Je voulais revenir en France et il y a eu cette opportunité. C'est un grand club, je n'ai pas hésité. En plus je retrouve Alban Lafont, c'est un ami, on a passé beaucoup de bons moments ensemble à Toulouse." Et à lui d'ajouter... "J'ai vécu une belle expérience en Italie, j'ai deux très belles saisons. J'ai hâte de commencer, de jouer à la Beaujoire où c'est toujours chaud. J'ai vu les derniers matches, ce n'était pas toujours mérité. On va rester positif et ça devrait aller. Je suis fier d'être Nantais et j'espère qu'on va faire une belle saison tous ensemble."

