FC Nantes - Mercato : les premiers mots de Mollet et Hadjam

Ils sont donc deux à avoir rejoint, hier, le FC Nantes. L'ancien milieu de terrain du MHSC, parti en Allemagne (Schalke 04), Florent Mollet, n'aura pas réussi son pari de l'autre côté du Rhin et souhaite donc se relancer chez les Canaris. Il a signé Jun contrat jusqu'au mois de juin 2025. "Je suis très content d’être ici, de rejoindre le FC Nantes, mes nouveaux coéquipiers ainsi que le staff. Je pense qu’on va vivre de bons moments. Le FC Nantes tient une place particulière dans le football français. Vraiment, je suis ravi de rejoindre un club mythique et j’espère qu’on réalisera tous ensemble, de très belles performances. Chers supporters, on se voit très vite à La Beaujoire."

Moins connu dans le monde du football, Jaouen Hadjam débarque quant à lui de Ligue 2 et du club parisien du PFC. Le défenseur nantais a pour sa part signé un contrat longue durée jusqu'au mois de juin 2027. "Je suis heureux d’arriver dans un club historique comme le FC Nantes et déjà impatient de faire mes débuts devant les supporters nantais. C’est une chance pour moi de découvrir la Ligue 1 sous ces couleurs. J’ai eu l’occasion de visiter les installations du Club, notamment le Stade de La Beaujoire et j’espère pouvoir m’épanouir ici."