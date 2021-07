FC Nantes - Mercato : les supporters se chargent d'éjecter un boulet de longue date

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Alors qu'un intérêt de Galatasaray pour Kalifa Coulibaly a émergé, les supporters des Canaris comptent bien influer sur la vente de leur attaquant. Après quatre années contrastées sous le maillot jaune et vert, le buteur malien de 29 ans ne semble plus faire l’unanimité et la twittosphère nantaise compte bien l’aider à partir d’une manière pour le moins étrange.

A l’aide de leur réseau social favori, les twittos nantais affluent ainsi sous la publication d’un média turc révélant l’intérêt de Galatasaray pour Coulibaly pour faire part de leur soi-disant déception de perdre le géant d’1m97. "Quelle déception se serait de perdre le meilleur numéro 9 que Nantes ai connu. Pitié, ne prenez pas notre CoulibaGOAL…" peut-on par exemple lire parmi de nombreuses réactions sur Twitter.

Alors non, les supporters du FC Nantes ne sont pas devenus fous. Il s’agit là d’une communication bien rodée pour faire croire aux supporters stambouliotes que Coulibaly est un grand talent. Une stratégie très limite qui témoigne du ras-le-bol des fans des Canaris avec leur escogriffe préféré. Ou pas.

What a deception it would be to lose the best forward we ´ve never seen here in Nantes.

Please dont take our CoulibaGOAL... 😠 — Blasinho 🔰 (@Blasinh0) July 7, 2021

