FC Nantes - Mercato : Louza n’a aucun regret sur son départ

Imran Louza va bien, merci pour lui. Après avoir connu des débuts difficiles à Watford, où il a été transféré l’été dernier, l’ancien milieu du FC Nantes a enfin pris ses marques sous la houlette de Claudio Ranieri.

« Le football anglais est complètement différent. L’intensité est présente à chaque match et chaque minute. Il m’a fallu quelques semaines pour m’adapter au jeu, assure Louza au site Tribune Nantaise. Mes coéquipiers ont beaucoup d’expérience. Personnellement, c’est sûr que la saison dernière m’a permis d’avoir plus de recul et une meilleure gestion des émotions. Cela va être bénéfique pour aller chercher le maintien avec Watford. Mais nous sommes confiants ! »

Invité à évoquer son départ estival du FC Nantes, le joueur de 22 ans ne semble formuler aucun regret. « J’ai beaucoup d’amis dans l’équipe. Je leur souhaite le meilleur. Des regrets en voyant leurs bons résultats ? Non, a-t-il ajouté. Une carrière est faite de choix, de décisions. L’opportunité de rejoindre la Premier League ne se refuse pas. C’est un superbe challenge qui peut donner énormément d’ambition. Je me sens bien, j’ai pris mes marques dans ce grand championnat. »

