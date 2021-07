FC Nantes - Mercato : Louza revient sur les conditions de son départ

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Le maintien assuré, Imran Louza n'a pas tardé. Direction l'Angleterre, la Premier League et le club de Watford. L'occasion, pour lui, de goûter à autre chose que le FC Nantes, son club formateur. Dans les colonnes de Ouest-France, l'ancien milieu de terrain des Canaris est revenu sur les conditions de son départ.

"Les championnats anglais et espagnol m’attiraient beaucoup. Ce qui était essentiel, c’était de sentir que l’on est désiré et de ne pas partir pour partir. Le coach espagnol Xisco me suivait depuis plusieurs mois. Quand on a discuté, je me suis aperçu qu’il connaissait parfaitement mon profil, mes axes de progression, mes points forts et ma personnalité. J’ai regardé plusieurs matchs de Watford et la philosophie correspond également à mon jeu."

Et de poursuivre sur sa nouvelle vie avec un environnement pour le moins particulier à Watford. En Angleterre, c'est le football total. "On rentre dans une autre dimension. Il y a beaucoup de personnes qui sont à la disposition des joueurs, que ce soit sur le plan footballistique ou la vie quotidienne. Ils font en sorte que les joueurs aient l’esprit uniquement au terrain. Lors de la dernière semaine de vacances par exemple, les kinés, prépa, cuisiniers sont au club pour permettre aux joueurs de finir leur préparation individuelle. Ce qui change également, ce sont les installations car on a 26 terrains dont 5 pour le groupe pro, 1 terrain couvert et des installations pour la préparation qui sont incroyables."