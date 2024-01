FC Nantes - Mercato : Louza séduit par un autre club de L1 que le FC Metz

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Imran Louza pourrait être repêché à Lorient. L’ancien Canari pourrait quitter les Hornets pour rejoindre les Merlus. Cela fait beaucoup d’animaux, mais la situation est bien réelle, puisque le Marocain fait partie des petits papiers du club breton, selon Foot mercato. Le club du Morbihan pourrait faire venir le joueur de Watford en prêt et celui-ci serait même séduit par l’idée de retourner en France.

Louza séduit par Lorient ?

Il faut dire que l'ancien milieu de terrain du FC Nantes joue moins en ce milieu de saison. Sur les 11 des 14 derniers matchs de Championship, Louza n’a pas foulé les pelouses anglaises. Le Marocain peine à retrouver son niveau de la saison passée, et même de celui de la précédente, où celui-ci se montrait plus efficace sur le terrain. Auteur de 1 buts et 3 passes décisives en 2023/2024, l'ex Canari a grand besoin de retrouver son niveau d'antan. Pourquoi pas à Lorient ?

Imran Louza serait séduit par l’idée de rejoindre le FC Lorient (Foot Mercato) #FCNantes https://t.co/XKIxZeQ4ZJ — Tribune Nantaise (@TribuneNantaise) January 9, 2024

Podcast Men's Up Life