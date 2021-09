FC Nantes – Mercato : Ludovic Blas fait une grosse mise au point sur son été

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Annoncé sur le départ (RB Leipzig?) durant une grosse partie de l'été, Ludovic Blas (23 ans) est finalement resté au FC Nantes. Avec plaisir à l'entendre. Si certains ont annoncé que l'ancien Guingampais avait des envies d'ailleurs et que ses performances décevantes de la préparation en étaient la conséquence, l'intéressé a remis l'église au milieu du village.

Blas aime l'attaque du FCN et son « rôle de copain » dans le vestiaire

« Je suis très bien ici, je ne me suis jamais dit que je voulais quitter le club. Si j'avais voulu partir je l'aurais fait comprendre et j'aurais fait beaucoup plus de bruit que ça », a expliqué Ludovic Blas dans des propos rapportés par France Bleu. Le meilleur buteur nantais du précédent exercice a également assuré être très heureux de continuer avec Moses Simon et Randal Kolo Muani : « On s'entend bien devant et il ne faut pas douter ni se mettre de pression. On travaille et ça va venir tout seul, je ne me fais pas de souci ».

Ludovic Blas s'épanouit également avec les responsabilités que lui a octroyé Antoine Kombouaré : « Avec Alban, on a trouvé un capitaine qui donne de la voix. Avec la fin de saison vécue, on sait sur qui on peut compter et c'est ce qui est important. L'an passé on était dans le pétrin et personne n'a lâché. A titre personnel, je me suis trouvé un rôle de leader, même si je n'aime pas ce mot là, plutôt un rôle de copain où je parle et j'essaye d'aider tout le monde ».

