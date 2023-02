FC Nantes - Mercato : Blas prend une décision forte pour cet été

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

S'il est resté un an de plus au FC Nantes après avoir été proche d'un départ au LOSC cet été, Ludovic Blas (25 ans) devrait quand même prendre son envol l'été prochain, à un an de la fin de son contrat chez les Canaris.

Alors que certains supporters espèrent encore voir le meneur de jeu signer une prolongation, un signe ne trompe pas sur ses envie de voir plus haut. En effet, comme le rapporte Foot Mercato, l'ancien Guingampais a pris la décision de changer d'agent pour rejoindre une agence de Meissa N'Diaye Sport Cover.

Dans cette écurie, il rejoint d'autres footballeurs très cotés comme Alban Lafont, Wissam Ben Yedder, Brice Samba, Nordi Mukiele, Sofiane Boufal ou encore Seko Fofana.