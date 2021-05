FC Nantes - Mercato : un transfert en préparation pour Ludovic Blas ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Pas facile de se réjouir quand son équipe connaît une saison aussi difficile que le FC Nantes. C'est un peu ce qui transpire des propos tenus par Ludovic Blas à L'Equipe ce samedi. Le milieu offensif réalise le meilleur exercice statistique de sa carrière (9 buts, 3 passes décisives) mais les Canaris sont au bord du gouffre, eux qui pointent à la place de barragiste (18e) malgré leurs trois victoires de rang. Alors, forcément, le cœur n'est pas à la fête.

Un changement d'agents qui interpelle

Néanmoins, un élément dans l'article laisse à penser que l'ancien Guingampais pourrait profiter de sa belle saison pour aller voir ailleurs durant l'été. "Son changement récent d’agents pourrait laisser penser qu’il vise plus loin, plus haut mais le joueur sous contrat jusqu’en 2024 le jure, « cela n’a rien à voir avec mon futur »."

Evidemment, Blas ne pourrait pas avouer qu'il pense à partir alors que son équipe est à la lutte pour le maintien. Néanmoins, on se souvient que cet hiver, de nombreux Canaris auraient aimé être transférés après l'arrivée de Raymond Domenech. Et qu'il ne faut pas oublier que malgré sa dynamique positive, le FCN est loin d'être sauvé. On peut donc comprendre que ses meilleurs joueurs cherchent à éviter une saison en Ligue 2…