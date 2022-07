FC Nantes, OM - Mercato : Luis Henrique veut venir chez les Canaris mais...

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Si le FC Nantes vient tout juste de finaliser la venue de Moussa Sissoko, le gros du chantier estival des Canaris porte sur le secteur offensif. Il n'est d'ailleurs pas un secret que le clan Kita discute aujourd'hui avec l'OM pour la venue du jeune brésilien Luis Henrique (20 ans).

Insider bien renseigné sur le FC Nantes, Emmanuel Merceron assure que l'ancien joueur de Botafogo est bel et bien intéressé par un départ dans la Cité des Ducs de Bretagne mais que le dossier est complexe du fait de la présence de beaucoup d'intermédiaires sur le dossier. Tous n'étant pas sur la même longueur d'ondes.

« Certains disent qu'il est au Torino à 90%, d'autres personnes dans son entourage disent qu'il n'y a que Nantes qui a fait une offre. Dossier difficile à lire », résume l'intéressé. Sous contrat avec l'OM jusqu'en juin 2025 et acheté 8 M€, Luis Henrique sort d'une saison plutôt compliquée avec Jorge Sampaoli (25 apparitions TTC pour 855 minutes jouées et 1 but, 1 passe décisive)...

Il veut venir au #FCNantes oui. Mais bcp d'intermédiaires. Certains disent qu'il est au Torino à 90%, d'autres personnes dans son entourage disent qu'il n'y a que Nantes qui a fait une offre. Dossier difficile à lire. — Emmanuel Merceron 🇫🇷🚴🏻‍♂️⚽️ (@ManuMerceron) July 2, 2022

Luis Henrique (OM) intéressé par Nantes Si Luis Henrique (OM) est plutôt tenté par un départ au FC Nantes, ses nombreux représentants créent une grosse confusion sur le dossier. Certains de ses conseillers l'envoient au Torino (Série A), d'autres à Nantes et difficile de savoir qui aura le dernier mot.

Alexandre Corboz

Rédacteur

Podcast Men's Up Life