FC Nantes – Mercato : Mehdi Abeid retenu in-extrémis cet été grâce à Kita 

Ce dimanche (13h), Mehdi Abeid (FC Nantes, 28 ans) croise pour la première fois la route de son club formateur du RC Lens en Ligue 1. Des retrouvailles qui auraient pu ne jamais lieu car l'international algérien a été tenté par un départ l'été dernier après une première saison mitigée dans la Cité des Ducs.

Dans 20 Minutes Nantes, l'ancien Dijonnais a reconnu avoir reçu un pont d'or émanant d'Arabie Saoudite : « Ça m’a effleuré l’esprit de partir. Financièrement, ce n’était pas refusable et ça arrangeait le club et moi. Je suis allé voir Franck Kita et je lui ai parlé de l’offre. Je lui ai dit : "A vous de prendre la décision !" Il a été catégorique et il m’a dit qu’il comptait sur moi ».

Avant Nantes, Mehdi Abeid aurait pu signer à l'OL

Dans ce même entretien, l'Algérien a confié avoir été tout proche de rejoindre l'OL en 2017 : « Un jour, je suis au restaurant et je reçois un appel d’un numéro inconnu. Je garde le numéro. Je vérifie après le repas sur WhatsApp qui m’a appelé et je vois la photo de Florian Maurice ! Mes agents m’appellent et me disent : "Mais pourquoi tu ne réponds pas ?, Lyon te veut !" » Finalement, une blessure au genou le privera de ce gros transfert : « Je suis très croyant et je me dis que si ça ne s’est pas fait, c’est que ça ne devait pas se faire, relativise ce père de deux garçons. C’est la vie ».

Une vie qui le conduira à un retour à Bollaert avec le maillot du FC Nantes. En effet, Mehdi Abeid va profiter de la cascade d'absents dans l'entrejeu pour jouer face à son club formateur. Un club où il a passé sept ans sans jamais évoluer avec l'équipe fanion...