FC Nantes - Mercato : Mollet attendait Delort avec impatience

Après des semaines de négociations entre l’OGC Nice et le FC Nantes, Andy Delort a bien débarqué dans le club de la Loire-Atlantique, qui en a fait l'annonce ce midi. Florent Mollet qui a rejoint les Canaris il y a quelques jours en provenance de Schalke 04 est revenu sur l’arrivée de son ancien coéquipier au MHSC à Nantes.

« Personnellement, je sais ce qu’il peut amener dans un groupe et sur le terrain. J’ai vécu trois ans avec lui sur le terrain et c’est un formidable joueur. C’est un mec qui peut aussi ramener sa joie de vivre, c’est important. J’espère qu’il va arriver très vite et qu’il va pouvoir mettre en place ce qu’il sait faire sur le terrain pour nous aider. C’est un très gros buteur, on sait ce qu’il est capable de faire sur un terrain et on sait qu’il est très adroit. », a confié l’offensif au micro de Prime Vidéo avant le début de la rencontre face à Clermont (0-0).