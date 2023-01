FC Nantes - Mercato : Mollet fait à son tour jouer la corde sensible pour attirer Delort

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

La situation se tend entre l'OGC Nice et Andy Delort. Ce mercredi, l'attaquant a décidé de sécher l'entraînement pour forcer son départ au FC Nantes. Les Aiglons ne sont pas opposés à ce transfert mais ils veulent attendre d'avoir recruté son remplaçant, avec le risque qu'ils ne trouvent jamais. A l'autre bout de la France, sur les bords de l'Erdre, on attend sereinement Delort et on multiplie les messages à son attention.

Ainsi, le néo-Canari Florent Mollet a déclaré à Ouest-France : "Andy était un très bon ami, un joueur avec qui on se trouvait beaucoup à Montpellier. On se ressemble, on a le même caractère, on est franc du collier. C'est quelqu’un qui emmène toute l’équipe". Plus tôt dans la journée, Delort avait posté une photo de lui avec Mollet sur son compte Instagram.