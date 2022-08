FC Nantes – Mercato : Moses Simon pourrait refuser Nottingham Forest

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Si Nottingham Forest a fait une entrée remarquée dans le dossier de Moses Simon (FC Nantes, 27 ans), rien ne dit que le Nigérian poussera forcément vers un départ en Angleterre. En effet, s'il dispose d'un bon de sortie depuis le début de l'été contre une somme dépassant les 15 M€, l'ancien joueur de Levante peut aussi trouver son intérêt à rester un an de plus sur les bords de l'Erdre.

Moses Simon hésite à cause du passeport français !

En effet, comme le rapporte l'insider Emmanuel Merceron, Moses Simon n'est plus qu'à un an de pouvoir réclamer un passeport français et donc ne plus être considéré comme un joueur extracommunautaire. Une option qui lui ouvrirait beaucoup de portes à compter de l'été 2023.

Reste que pour acquérir la double nationalité, le natif de Jos doit forcément rester à Nantes... ou trouver une destination intermédiaire dans l'Hexagone (Nice?). Sous contrat jusqu'en juin 2024, Moses Simon ne fait pas partie des joueurs que Waldemar Kita cherche à tout prix à vendre. Bien au contraire...