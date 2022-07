FC Nantes - Mercato : Mostafa Mohamed déjà apostrophé par les supporters

Le FC Nantes compte un nouvel attaquant dans ses rangs. Mostafa Mohamed a en effet signé chez les Canaris cette semaine, en prêt en provenance de Galatasaray. L’attaquant égyptien a participé à sa première séance d’entraînement hier avec les Canaris, sous la pluie nantaise.

Déjà dans le bain, Mohamed a déjà affiché certaines qualités sur le rectangle vert et s’est fait apostropher par Blasinho, un suiveur invétéré du FC Nantes qui lui a demandé de mettre à jour ses informations personnelles sur les réseaux sociaux !

« Change ta photo de profil et ta bio Twitter Mostafa, s’il te plaît », lui a-t-il courtoisement demandé. Pour l’heure, l’attaquant de 24 ans n’a rien fait de tel et met encore en avant son appartenance au club turc. Patience...

Change your profil picture and your twitter bio Mostafa please 💛💚