FC Nantes - Mercato : Mostafa Mohamed est arrivé à Nantes, officialisation imminente !

Ce n'est un secret pour personne, Mostafa Mohamed va rejoindre le FC Nantes en provenance de Galatasaray sous la forme d'un prêt une saison assorti d'une option d'achat non obligatoire de 6 millions d'euros.

Il ne manque plus que l'officialisation

Comme on peut le voir sur sa story Instagram, l'attaquant égyptien est arrivé ce mercredi après-midi à Nantes. Sa visite médicale et la signature de son contrat étaient prévues ce jeudi. L'officialisation de son arrivée chez les Canaris n'est plus qu'une question d'heures. Après Moussa Sissoko et Evann Guessand, Mostafa Mohamed va donc devenir la troisième recrue du FC Nantes lors de ce mercato estival.

Mostefa Mohamed a atterri en France cet après-midi. Visite médicale demain matin, et signature dans la foulée au FC Nantes. Prêt payant de 1 an plus option d’achat au bout. Le joueur est extrêmement contant d’arriver à Nantes et est prêt à relancer sa carrière. #Mercato pic.twitter.com/XR01PNBNpO — Inside Mercato (@InsideMercato1) July 21, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur