FC Nantes - Mercato : Mostafa Mohamed justifie son choix et revient sur son transfert avorté à l'ASSE

Son choix de rejoindre le FC Nantes

"Je veux d'abord remercier le coach qui m'a appelé et m'a encouragé à venir. Je veux m'inscrire dans l'histoire de ce club et je veux relever le challenge et gagner."

Ses qualités

"Je suis fort physiquement, je vais vite et je vois très bien sur le terrain."

Son transfert avorté à l'ASSE

"J'étais parti en direction de Saint-Etienne, mais Galatasaray m'a rappelé. Ça s'est bien passé ensuite en Turquie. Aujourd'hui, depuis mon arrivée ici, je suis vraiment très bien."

L'accueil qu'il lui a été réservé

"Ils ont tous été très gentils avec moi et je veux les remercier. Je suis quelqu'un de respectueux. J'ai reçu un appel du coach avant d'arriver et depuis que je suis là, tout va bien."

Le Trophée des Champions

"Nous sommes bien préparés. Je sais que c'est un match d'importance et on s'y prépare mentalement."

Sa forme physique

"On a commencé le 4 juillet pour la préparation et j'avais fait deux matchs avec Galatasaray avant d'arriver ici. Je suis bien."

Connaissait-il des joueurs du FC Nantes ?

"Non mais j'ai vu des matchs. Je n'imaginais pas pour autant que j'allais venir ici. Tout est arrivé très vite. J'ai aussi vu la finale contre Nice."

