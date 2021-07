FC Nantes – Mercato : Nicolas Pallois fait une mise au point sur son avenir

Zapping But! Football Club FC Nantes : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Canaris

Sous contrat avec le FC Nantes pour encore un an, Nicolas Pallois (33 ans) fait partie des joueurs cités sur le départ cet été. Dans un entretien à Ouest-France, le stoppeur passé par Niort ou Bordeaux a démenti avoir demandé à quitter le club.

« Aujourd’hui, je suis content d’être là. Je n’ai rien demandé. Tout le monde me voit partir mais je suis Nantais, il me reste un an de contrat. Je ne sais pas comment ni via qui cette information est sortie, je n’ai eu personne au téléphone. Mon départ une rumeur infondée ? Clairement, pour l’instant, je suis à Nantes et tout va bien. Aucun club ne m’a appelé directement sur mon téléphone », a glissé Pallois.

A l'orée de sa cinquième saison au FCN, le défenseur des Canaris a également relativisé le climat pesant autour de l'équipe, avec la fronde des supporters contre les dirigeants : « C’est compliqué aujourd’hui dans tous les clubs. À Bordeaux par exemple, ce n’est pas évident non plus. Ça fait partie du métier. Les supporters sont aussi mécontents des résultats. On a notre part de responsabilité et on n’a pas d’excuse à avoir même s’il y a peut-être d’autres responsabilités. Mais on doit répondre présent sur le terrain. Personnellement, cela n’a pas été ma pire saison non plus. C’était plus difficile il y a 2 ans (avec la disparition d’Emiliano Sala, dont il était proche N.D.L.R). On fait l’un des plus beaux métiers au monde. Taper dans un ballon, faire rêver les gamins, il n’y a pas mieux ».