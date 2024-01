FC Nantes - Mercato : nouveau coup de théâtre pour Hadjam, c'est imminent pour Adson !

Alors que Jaouen Hadjam était en partance pour le Standard de Liège, nos confrères de Foot Mercato ont annoncé ce lundi que le latéral gauche du FC Nantes, se dirigerait désormais vers les Young Boys.

Mais c'est finalement un autre club que le Standard de Liège ou les Young Boys qui devrait recruter l'ancien joueur du Paris FC, qui, on le rappelle, aurait recalé l'OM lors de ce mercato hivernal. En effet, d'après Télénantes, l'ancien joueur du Paris FC pourrait finalement rejoindre Frosinone. Comme le veulent les dirigeants nantais, le club italien serait prêt à payer un transfert sec.

Toujours dans le sens des départs, celui d'Adson vers Vasco de Gama serait imminent. C'est ce qu'a confirmé le média brésilien AnalisaVasco. Pour rappel, le FC Nantes et Vasco de Gama auraient trouvés un accord pour le transfert du milieu offensif brésilien à hauteur de 5,5 millions d'euros.

OLHAR APROFUNDADO EM ADSON! 🧶



Vasco segue quente no mercado e Adson vem sendo indicado como iminente reforço do cruzmaltino ✍️



Apesar de ter jogado no Corinthians aqui no Brasil, para muitos vascaínos, Adson é um desconhecido 🤔 pic.twitter.com/G9cCcJeds5