FC Nantes - Mercato : nouveau coup de théâtre pour Marquinhos !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

S’il était dans les tuyaux il y a encore quelques semaines que Marquinhos (20 ans) avait la porte grande ouverte en janvier s’il trouvait un club intéressé à reprendre la suite de son prêt en provenance d'Arsenal, la donne a depuis bien changé. Du côté des Gunners, on n’a pas l’intention de rappeler un joueur qui n’entre pas dans les plans de Mikel Arteta et du côté des Canaris Pierre Aristouy a laissé sa place sur le banc à Jocelyn Gourvennec.

Gourvennec l’apprécie…

Depuis le changement de coach, le Brésilien est rentré en jeu à deux reprises avec les Canaris et le nouveau technicien pense beaucoup de bien de l’homonyme du capitaine du PSG comme il l’a expliqué samedi soir après la défaite (1-2) au Parc des Princes : « L’entrée de Marqui a été intéressante. C’est un vrai joueur de foot et un vrai dribbleur. Je le crois capable de faire des différences ».

… En tout cas plus qu’Adson

Avec la CAN en janvier qui pourrait déplumer l’attaque des Canaris d’au moins deux éléments d’envergure (Moses Simon, Mostafa Mohamed), Marquinhos pourrait finalement avoir un vrai coup à jouer, lui qui est passé devant son compatriote Adson, non retenu sur les deux matchs de Gourvennec sur le banc. Le remplaçant d’Aristouy a néanmoins invité l’ancien joueur de Corinthians à « ne pas se décourager » et à « s’accrocher ».

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life