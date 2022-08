FC Nantes - Mercato : nouveau revirement dans le transfert de Blas au LOSC

Zapping But! Football Club FC Nantes, OL - INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

Hier soir, deux informations contradictoires sont tombées à quinze minutes d'intervalle au sujet du transfert de Ludovic Blas. La première, sortie par Ouest-France, c'est que le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, avait bloqué les négociations car il n'acceptait pas les conditions du LOSC, sans que l'on sache s'il s'agissait de l'indemnité ou du paiement de celle-ci. Il envisageait même de prolonger son joueur, sous contrat jusqu'en 2024. Le quotidien régional assurait toutefois que dans le camp lillois, l'optimisme était toujours de mise. Un quart d'heure plus tard, donc, le journaliste italien spécialisé dans les transferts Gianluca Di Marzio assurait que le transfert était conclu pour 15 M€. Ce jeudi matin, c'est au tour de Foot Mercato de confirmer que Blas va bien s'envoler pour Lille mais qu'il le fera après un ultime match avec Nantes, vendredi, contre... Lille. Les Dogues ont-ils accepté les modalités de paiement du FCN pour conclure le deal ? On en saura plus dans les prochains jours. La principale information pour les supporters nantais, c'est que l'un de leurs meilleurs joueurs va s'en aller et que Waldemar Kita aura trois semaines pour lui trouver un remplaçant digne de ce nom sous peine de s'attirer les foudres d'Antoine Kombouaré... Info : le transfert de Ludovic Blas à Lille est imminent. Montant du transfert autour de 15 M€. Il reste quelques détails à régler et le joueur pourrait disputer son dernier match avec les Canaris face au LOSC vendredi en guise d'adieu.https://t.co/txbXCh4R7f — Sébastien Denis (@sebnonda) August 10, 2022

Pour résumer Alors qu'il semblait proche de se conclure, le transfert de Ludovic Blas a été bloqué par le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita... qui l'aurait finalement accepté. Le milieu offensif pourrait disputer son ultime match avec les Canaris vendredi... face aux Dogues !

Raphaël Nouet

Rédacteur

