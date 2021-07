FC Nantes - Mercato : nouvel échec dans l'opération dégraissage

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Il y a six jours, le journaliste de 20 Minutes David Phelippeau avait annoncé que Kalifa Coulibaly avait quitté le stage du FC Nantes, sans doute pour négocier un futur départ… avant de se raviser quelques minutes plus tard et d'expliquer que l'attaquant malien était simplement souffrant. Néanmoins, Coulibaly est bien sur le départ, poussé vers la sortie par ses dirigeants, et il aurait été contacté par un club turc.

Ce mardi, le même Phelippeau explique que l'attaquant a fait son retour à l'entraînement ce matin et qu'il avait bien une proposition entre les mains… mais qu'il l'a refusée ! Une nouvelle frustration pour des dirigeants nantais qui auraient bien besoin de vendre des joueurs afin de financer la nécessaire reconstruction d'un effectif ayant montré de grosses lacunes la saison dernière.

Kalifa Coulibaly (qui avait quitté le stage et malade depuis une semaine) de retour à l'entraînement du #FCNantes ce matin. L'attaquant avait bien une offre, mais il l'a refusée... (ne m'insultez pas, je n'y suis pour rien) — David Phelippeau (@dphelippeau) July 20, 2021