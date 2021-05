FC Nantes - Mercato : nouvelle incertitude concernant le futur de Kombouaré

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

De façon tout à fait improbable, le FC Nantes s'est magnifiquement relancé dans la course au maintien par la grâce d'une série de trois victoires, à Strasbourg (2-1), à Brest (4-1) et contre Bordeaux (3-0). Transfigurés, les Canaris sont désormais barragistes et ont un maximum de trois points de retard sur les quatre équipes les devançant au classement. A l'heure où il va aller défier la lanterne rouge dijonnaise, tous les espoirs sont permis.

Le mercato de tous les dangers

Du coup, Antoine Kombouaré est bien parti pour prolonger son séjour dans son club formateur. Au moment de sa nomination début février, le Kanak s'était en effet mis d'accord avec Waldemar Kita pour partir en cas de relégation et pour rester en cas de maintien. Mais dans son édition du jour, L'Equipe assure qu'un facteur pourrait mettre à mal cet accord : le mercato.

Waldemar Kita et son officieux directeur sportif, Mogi Bayat, ne sont en effet pas réputés pour préparer à l'avance le recrutement. Ils sont plutôt du genre à verser dans le panic buy. Et ça, ça pourrait occasionner de grosses frictions avec un Kombouaré qui attendra bien évidemment des renforts après une saison aussi difficile. Et avec lui, un départ sur un coup de tête n'est pas à exclure…