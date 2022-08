FC Nantes - Mercato : on en sait plus sur Alexandru Cicaldau

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

On vous le disait il y a deux jours, lorsque l'information avait été donnée par nos confrères de l'Equipe : les dirigeants du FC Nantes tentent, depuis plusieurs jours, d'attirer le milieu de terrain roumain du Galatasaray, Alexandru Cicaldau. Une signature était même espérée avant lundi prochain.

Si on sait que le joueur n'a pas vraiment confirmé en Turquie, et qu'il n'est en rien un titulaire indiscutable, Ricardo Faty, passé par le FC Nantes et habitué aux matches du championnat turc pour y avoir évolué de longues années, en a dit beaucoup plus sur le joueur. C'était sur les réseaux sociaux.

"Un joueur fin techniquement. Peut être léger pour le contexte stambouliote, il a pas su s’adapter. Mais j’aime bcp le joueur. Une belle recrue selon moi pour Nantes. Il aura peut être des difficultés face à un milieu « athlétique » mais les qq matches que j’ai vu de lui c’est très propre techniquement. S’il s’adapte bien il peut être un bon apport. Tu peux le comparer ( dans le style slt) à Bourigeaud."