FC Nantes - Mercato : on en sait plus sur Belotti, la Ligue 1 se rapproche ?

Dimanche dernier, Foot Mercato a annoncé qu'Andréa Belotti, libre de tout contrat depuis son départ du Torino, ne devrait pas signer à l'AS Monaco cet été. Mais le club du Rocher serait finalement toujours dans la course pour le recrutement de l'attaquant italien et serait même en pole position.

En effet, selon les informations du journaliste italien, Nicolò Schira, Andréa Belotti se rapprocherait de l'ASM où un contrat de quatre ans assorti d'un salaire annuel de 3,6 millions d'euros l'attendrait. Annoncé également dans le viseur du FC Nantes, l'international italien (44 sélections) ne devrait donc pas revêtir le maillot des Canaris la saison prochaine.

