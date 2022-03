FC Nantes - Mercato : l’arrivée du dernier clone de Messi vouée à l’échec ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Le FC Nantes va se montrer actif au mercato d’été. Obligé d'anticiper un gros recrutement du fait de nombreux départs dans tous les secteurs de jeu et notamment devant (Kolo Muani à Francfort, Simon et Blas disposant d'un bon de sortie), les Canaris avanceraient en catimini sur certains dossiers... Y compris dans des championnats très exotiques.

Comme déjà évoqué ce lundi, le FC Nantes serait tombé d'accord avec le « Messi du Vietnam » Nguyen Quang Hai (24 ans). Fraîchement libéré de son contrat à Hanoi, l'international A vietnamien (29 capes, 8 buts) peut-il vraiment poursuivre sa carrière en L1 ?

« On me dit qu’il n’y a rien. À voir »

« Pour le moment, je ne peux rien répondre et j'ai également décidé de ne pas répondre aux médias, car rien n'est encore exact a expliqué son conseiller il y a quelques jours. La presse ou les médias publient des informations, c'est leur affaire, et je ne peux rien confirmer. Point final ».

Ce dernier déclarait avoir reçu six propositions : quatre émanant de clubs européens et deux de clubs asiatiques en Corée du Sud (Ulsan Hyundai) et au Japon. Le FC Bâle est aussi cité parmi les possibilités. Questionné sur l’éventuel intérêt du FC Nantes pour Hai, Emmanuel Merceron s’est renseigné : « On me dit qu’il n’y a rien. À voir », a-t-il glissé sur Twitter.

Depuis Babovic, le Messi des Balkans, je suis sceptique lorsque l'on annonce un Messi au FC Nantes.

Pour résumer La rumeur d’un possible intérêt du FC Nantes pour Nguyen Quang Hai (24 ans) en vue du mercato estival ne serait pas totalement fondée même si rien ne peut être écarté d’ici à la fin de saison. Tout semble ouvert chez les Canaris.

