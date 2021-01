FC Nantes - Mercato : « panic buy » confirmé dans les 2 sens, Domenech a une première requête

Les supporters du FC Nantes ne sont même plus étonnés. En dé but de semaine, on apprenait que les Canaris s’avançaient gentiment vers un « panic buy » pour boucler ce mercato hivernal. Comme d'habitude...

« À une semaine de la fin du mercato, Kita et Domenech pas toujours d'accord sur tous les dossiers, expliquait ainsi l'insider Emmanuel Merceron sur Twitter ces derniers jours. Quelques départs possibles d'ici une semaine. Pas trop d'info sur les arrivées pour ma part, mais panic buy probable en fonction des départs. »

David Phelippeau en a rajouté une couche ce mercredi en confirmant la thèse du « panic buy » cher visiblement à Waldemar Kita. « Fin de mercato (sans doute) très agitée au FC Nantes dans le sens des départs et des arrivées, a tweeté le journaliste de 20 Minutes. Domenech veut au moins un attaquant. » Les Canaris donnent en effet l'impression de ne plus savoir marquer sur une action construite.