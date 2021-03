FC Nantes - Mercato : Pierre Ménès accable Kita avec cette trouvaille du RC Strasbourg

Zapping But! Football Club FC Nantes : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Canaris

Cet été, le FC Nantes a tenté de recruter Frédéric Guilbert (26 ans). En vain. « Nantes, cela a failli se faire, avait fait savoir le défenseur d’Aston Villa à l’époque. Il y a Michel Audrain que j’ai connu à Caen qui m’a contacté. J’ai eu le coach Gourcuff au téléphone, il voulait m’avoir. »

Si les Canaris semblent avoir fait une bonne affaire avec Sébastien Corchia, la saison de Guilbert au RC Strasbourg - où il a finalement été prêté - peut laisser des regrets à Waldemar Kita. Si ce n’est pas le cas, Pierre Ménès s’est chargé de lui donner un peu de baume au cœur après le but splendide de Guilbert mercredi contre l’AS Monaco (1-0).

Guilbert cartonne, Corchia plafonne...

« Une fameuse trouvaille que ce latéral droit qui a remplacé Lala parti à l’Olympiakos et qui en est déjà à deux passes et un but ô combien décisifs », a récemment glissé le consultant de Canal+ sur son blog. Si Guilbert affiche un tel bilan en 4 matches de L1, Corchia (30 ans) plafonne à une seule offrande en 17 prestations...