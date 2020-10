FC Nantes - Mercato : Pierre Ménès salive devant cette recrue de dernière minute

Sébastien Corchia (29 ans) est enfin de retour en L1. Après plusieurs d’années d’exil, l’ancien latéral droit du LOSC a signé au FC Nantes cette semaine et semble déjà armé de grosses ambitions avec les Canaris.

« J'ai eu une discussion avec le coach et avec les dirigeants et ça m'a convaincu de signer ici, a déclaré Corchia lors de sa conférence de presse de présentation. Je connais bien le FC Nantes. Le stade est magnifique, le public l'est aussi et le projet de jeu qui m'a été expliqué par l’entraîneur me convient. J’ai eu une blessure au niveau du ménisque, j’ai préféré le suturer plutôt que l’enlever. Ça fait déjà trois mois que je m’entraînais avec Séville. Après, c'est à moi de prouver sur le terrain en match. Je peux jouer à gauche même si je préfère à droite, mais c'est le coach qui va décider. J'aime bien apporter le surnombre devant. Après, j'ai appris à gérer mes efforts et mon passage à l'étranger m'y a aidé. »

Ménès ravi de revoir Corchia en L1

Pierre Ménès n’a pas manqué de saluer le retour de Corchia. « Ravi de te revoir », a lancé le consultant de Canal+ sur Twitter lors de son annonce au FC Nantes.