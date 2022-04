FC Nantes - Mercato : plus de 10 recrues attendues cet été, une forte tentation émerge déjà !

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! : Marcelo Bielsa (Leeds) ne lâche pas Moses Simon

Antoine Kombouaré n’arrive déjà pas à se projeter sur la finale de la Coupe de France le 7 mai, imaginez alors sur le prochain mercato ! L’entraîneur du FC Nantes veut bien terminer la saison avant de se projeter ensuite sur un marché des transferts qui s’annonce dantesque à la Jonelière. Et pour cause : nombreux sont les joueurs à arriver en fin de contrat au 30 juin et qui quitteront de manière certaine le FC Nantes.

Ensuite, il sera temps de recruter selon les besoins. « Le FC Nantes espère recruter pour la saison prochaine : 1 gardien (selon départ), 1 défenseur central, 1 latéral, 2 milieu centraux (selon départ), et 4 joueurs offensifs (2 avant-centre, 2 attaquants de cotés). Chantier. De quoi sourire quand on connait leur talent pour prévoir et anticiper », a glissé Emmanuel Merceron sur Twitter.

Waldemar Kita est clairement visé, lui qui a pris l’habitude de parer au plus pressé avec un panic-buy devenu habituel au FC Nantes. « Le club attend la fin de saison et une éventuelle qualification européenne pour décider certains dossiers, en espérant le cas échéant convaincre plusieurs joueurs de rester, poursuit le compte Twitter Le prophète du ballon rond. Mais si de grosses offres arrivent, la tentation de vendre sera très forte. Elle l'est déjà. »

