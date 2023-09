FC Nantes - Mercato : plusieurs anciens Canaris suivent les traces de Corchia

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

En fin de contrat au FC Nantes au 30 juin, Sébastien Corchia a fait le choix de la Ligue 2 et d’Amiens. Une décision que l’intéressé ne regrette absolument pas, lui qui joue désormais pour la montée en Picardie, notamment opposé à l’ASSE de Dennis Appiah.

Traoré et Coulibaly en Ligue 2

En deuxième division, l’ancien Canari s’apprête à croiser deux anciens partenaires qui ont signé leur contrat ce vendredi. Laissé libre en même temps que Corchia, Charles Traoré (31 ans) rebondit enfin. Il s’est engagé pour deux saisons, plus une année en option avec le SC Bastia.

En fin d’après-midi, ce fut au tour de Kalifa Coulibaly (parti il y a un an pour l’Etoile Rouge de Belgrade) de rebondir en Ligue 2. Le Malien a signé pour un an, plus une année optionnelle, avec le club de Quevilly-Rouen-Métropole. Bonne chance à eux dans leurs nouvelles aventures…

✍️ L'international Malien 𝗞𝗮𝗹𝗶𝗳𝗮 𝗖𝗼𝘂𝗹𝗶𝗯𝗮𝗹𝘆 s'engage à QRM jusqu'en juin 2024 +1 !



📃 L'attaquant d'1m97 nous apportera ses qualités et son expérience du haut niveau, lui qui a disputé des matchs en LDC et en Europa League.



👋 Bienvenue chez les Léopards ! 🔴🟡 pic.twitter.com/yHqVZpxaIZ — QRM 🐆 (@QRM) September 1, 2023

