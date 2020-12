FC Nantes – Mercato : plusieurs joueurs s'activeraient déjà pour fuir Domenech !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Voilà plusieurs jours maintenant que la sphère FC Nantes s'est embrasée. En plus d'un mécontentement envers Waldemar Kita qui a atteint son paroxysme, l'arrivée annoncée de Raymond Domenech sur le banc des Canaris n'en finit plus de faire enrager des supporters qui ont passé un réveillon de Noël bien amer.

Du côté du club, cela ne devrait néanmoins pas empêcher de boucler l'affaire assez rapidement. L'officialisation de l'arrivée de l'ancien sélectionneur de l'équipe de France à la tête des Canaris pourrait avoir lieu ce samedi. Et en interne, cette annonce devrait provoquer pas mal de remous.

Plusieurs joueurs ont contacté leurs agents pour partir !

L'insider Emmanuel Merceron, bien informé sur les coulisses du FC Nantes, assure en effet que le vestiaire serait particulièrement préoccupé par cette nouvelle. « Beaucoup pensaient à une blague », assure même l'insider.

Mais surtout, l'arrivée de Domenech pourrait provoquer un véritable exode. Certains joueurs auraient en effet en tête de fuir le club le plus rapidement possible afin d'éviter de collaborer avec l'un des entraîneurs français les plus controversés. « Certains ont déjà fait chauffer le portable de leurs agents pour dégager dès janvier », assure Merceron. Les jours et semaines qui viennent devraient être riches en surprise du côté de Nantes...