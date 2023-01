FC Nantes - Mercato : pourquoi Delort va vraiment faire du bien aux Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Il suffit parfois de s'attarder sur les statistiques pour mieux comprendre. Et de réaliser que si le FC Nantes ne perd plus, depuis maintenant plusieurs matches avec une dernière défaite à Reims au mois de novembre, il ne risque pas, non plus, de s'imposer par une petite ou une grande marge. Et pour cause, les joueurs de Antoine Kombouaré ne cadrent pas leurs frappes, ce qui parait compliqué pour pouvoir inscrire le moindre but.

Hier, dimanche, sur la pelouse de Clermont, le triste constat a été rappelé par Opta, le statisticien. Jamais depuis plus de quinze ans, il n'avait été recensé un match au cours duquel il n'y avait pas eu la moindre frappe cadrée. Aussi consternant d'un côté que de l'autre. Seule différence, et elle pourrait vite se constater, le FC Nantes tente déjà de résoudre le mal avec la signature, enfin officielle, d'Andy Delort.

A n'en pas douter, lui, au moins, devrait trouver le cadre.