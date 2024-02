FC Nantes – Mercato : pourquoi les Canaris ont recalé Imran Louza cet hiver

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Si le FC Lorient, vainqueur de Metz (2-1) dimanche, se redresse en Ligue 1, les Merlus doivent cette impulsion à quelques renforts hivernaux bien sentis dont Imran Louza, précieux depuis le début de son prêt en provenance de Watford.

Waldemar Kita le voulait mais…

Avant d’atterrir à Lorient, Louza a été proposé à plusieurs clubs … dont le FC Nantes, qui n’a pas donné suite au retour de son ancien pensionnaire. Dans le podcast « Sans Contrôle », Jean-Marcel Boudard (Ouest-France) a dévoilé la véritable raison du refus des Canaris :

« Pierre Aristouy le voulait l’été dernier. Il a été reproposé à Nantes cet hiver. Waldemar Kita le voulait mais pas le staff technique ni la direction. Mais pourquoi Irman Louza ne revient pas ? Parce qu’il n’est pas numéro 10 et parce qu’il joue en sentinelle, à un poste où il y a du monde… »

Du côté de Nantes, où l’on sombre lentement mais sûrement au classement et où on tutoie désormais la zone rouge, on commence déjà à regretter ce choix…

