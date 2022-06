FC Nantes, OGC Nice - Mercato : premier départ de taille chez les Canaris ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Waldemar Kita et Antoine Kombouare le savaient, en plus de devoir recruter, certains joueurs vont être très difficiles à conserver. C'est le cas du virevoltant Moses Simon. Les Canaris auraient, selon 20 minutes, reçu une offre de l'OGC Nice pour l'international nigérian. Loic Tanzi, pour RMC, va même plus loin et annonce qu'un accord existerait déjà entre l'ailier et le Gym. Le montant de l'offre azuréenne serait de 10 M€ d'après le journaliste d'Ouest-France Jean-Marcel Boudard mais le FCN l'aurait repoussée.

Après Randal Kolo Muani, la Maison Jaune pourrait toutefois dire au revoir à l'un des éléments les plus importants de son attaque si jamais le Gym revoit son offre à la hausse. Sous contrat jusqu'en 2024, Moses Simon ne sera pas facilement remplaçable, lui dont les qualités de percussion avaient été bien canalisées par Antoine Kombouaré lors de l'exercice écoulé.

Pour résumer Moses Simon se dirige vers l'OGC Nice. Le gym a fait une offre au FC Nantes pour l'international nigérian selon 20 minutes. Le montant n'est pas connu et il y aurait même un accord avec le joueur selon RMC Sport et Loic Tanzi.

