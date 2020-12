FC Nantes - Mercato : quatre noms de plus pour succéder à Gourcuff !

Le FC Nantes affronte une énième crise. Ce qui, au fond, ne surprend même plus les supporters des Canaris, déjà habitués aux incessants changements d'entraîneurs orchestrés par le président Waldemar Kita. Cette fois, et au lendemain d'un lourd revers face au RC Strasbourg (0-4) à la Beaujoire, c'est Christian Gourcuff qui en a fait les frais, viré par les Kita père et fils.

Certes, Patrick Collot assure l'intérim depuis ce matin, mais d'innombrables solutions ont déjà été évoquées pour le futur. Dont Laurent Blanc, qui a décliné le poste. Pour le compte de la chaîne Téléfoot, qui elle ne paye toujours pas ses droits à la LFP..., l'ancien attaquant des Canaris, Pierre-Yves André, a proposé quatre noms afin de succéder à Gourcuff. Quatre noms qui, nécessairement, parlent aux supporters des Canaris.

Alors, entre Jocelyn Gourvennec, Claude Makelele, Benoît Cauet ou Mickaël Landreau, faites vos jeux !