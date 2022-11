FC Nantes - Mercato : qui es-tu, Josh Bowler ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

En panne sèche en attaque depuis cet été, le FC Nantes cherche à muscler son secteur offensif en vue du mercato. Selon Le prophète du ballon rond, Antoine Kombouaré et Frabck Kita aurait flashé sur Josh Bowler, croisé par les Canaris contre l’Olympiakos en Ligue Europa cette saison.

Si l’ailier anglais serait plutôt ciblé pour l’été prochain, on peut déjà se pencher sur son profil. Estimé à 2 millions d’euros par le site Transfermarkt, l’ailier droit de 23 ans est déjà passé dans les catégories de jeunes d’Everton et Hull City. Plus jeune, il arpentait le couloir des Queens Parks Rangers et a fini par rejoindre Blackpool en juin 2021 puis Nottingham Forrest en septembre dernier, lequel l’a tout de suite prêté à l’Olympiakos.

Aux prises avec Dennis Appiah en C3, c’est là où sa capacité de dribbles et de perforation a sauté aux yeux du staff nantais. S’il ne fait pas partie des priorités du club grec (seulement 4 matches), Bowler avait brillé à Blackpool la saison dernière avec 7 buts en 42 matches en Championship.