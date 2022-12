FC Nantes - Mercato : Randal Kolo Muani aurait pu jouer avec Cristiano Ronaldo !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

L'été dernier, hormis les supporters du FC Nantes, rares étaient ceux qui connaissaient Randal Kolo Muani. Même les fans de son nouveau club, l'Eintracht Francfort, devaient se demander qui était cet attaquant. Six mois plus tard, tout le monde sait. Car non seulement l'ancien Canari a réussi de super débuts avec les Aigles, mais il a en plus brillé à la Coupe du monde, où il a été appelé au dernier moment après le forfait de Christopher Nkunku. Et où il aurait pu devenir un héros national s'il avait marqué sur la dernière action de la finale, au bout des arrêts de jeu...

Mais Kolo Muani, qui vit un rêve éveillé ces derniers temps, aurait aussi pu évoluer aux côtés d'une des plus grandes stars de la planète à Francfort. En effet, un membre du conseil d'administration de l'Eintracht, Axel Hellmann, a déclaré à DAZN : « Cristiano Ronaldo nous a été proposé (l'été dernier). J’ai le sentiment qu’il a été proposé à tous les clubs de la Ligue des champions ». Sa non venue est sans doute un mal pour un bien car pas sûr que Kolo Muani aurait eu un gros temps de jeu si CR7 avait débarqué chez les tenants de l'Europa League...