FC Nantes - Mercato : ça bouge pour Kolo Muani !

Il a inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives en 18 matches de Ligue 1 à la moitié de la saison (2021-2022). Du haut de ses 23 ans, Randal Kolo Muani fait les convoitises d’une grande écurie italienne. Disposant de deux grands attaquants qui sont Zlatan Ibrahimovíc (7 buts et 2 passes décisives) et Olivier Giroud (4 buts et 1 passe décisive), l’AC Milan, dauphin de l’Inter Milan au classement de Serie A, compte bien étoffer son effectif pendant le mercato hivernal. Bien que le joueur du FC Nantes ne soit pas la priorité du club lombard, Randal Kolo Muani fait toutefois partie des objectifs de Stefano Pioli. À noter qu’il sera libre de tout contrat à la fin de la saison 2021-2022.

🗞 Pour leur toute dernière sortie en 2021, les Canaris sont allés décrocher un précieux succès grâce à une réalisation tardive signée 𝗥𝗮𝗻𝗱𝗮𝗹 𝗞𝗼𝗹𝗼 𝗠𝘂𝗮𝗻𝗶 !



De quoi grimper dans le 𝗧𝗼𝗽 𝟳 de la @Ligue1UberEats 👇 — FC Nantes (@FCNantes) December 23, 2021