FC Nantes – Mercato : Randal Kolo Muani toujours bloqué pour son choix n°1

Zapping But! Football Club FC Nantes : les meilleures déclarations de l'année 2020

Si Randal Kolo Muani a fait part de sa volonté de rester au FC Nantes cette saison, ce n'est pas seulement pour mettre la pression sur Waldemar Kita afin que son président ouvre la porte à un départ dans le club qu'il a choisi. En effet, l'international Espoirs – qui a prévu de rejoindre l'Eintracht Francfort cet été ou dans un an – aurait également eu vent de la situation du club de Bundesliga.

Kolo Muani ok avec Francfort... qui attend des ventes pour recruter

Confirmant qu'un accord existait bel et bien avec « RKM » ainsi qu'avec d'autres joueurs comme Marcus Thuram ou Carlos Vinicius, Christopher Michel a expliqué sur Twitter que l'Eintracht Francfort était pieds et poings liés sur ce Mercato d'été. « Les clubs ont des exigences qui ne sont pas si faciles à satisfaire à l'époque du Covid », assène le journaliste de Sport 1 et suiveur du SGE.

Pour investir cet été, l'Eintracht doit réaliser une autre grosse vente en plus d'André Silva (Kamada, Kostic ou Ndicka). Or, sur tous ces dossiers, Francfort ne parvient pas à atteindre le prix de regard fixé. Sans départ, il n'y aura surrenchère sur aucune des pistes estivales...

Die #SGE streckt ihre Fühler bei der Suche nach neuen Spielern in viele Richtungen aus. Oftmals kann sogar eine Einigung mit Akteuren erzielt werden (Thuram, Kolo Muani, Vinicius). Doch die Klubs haben Forderungen, die in Coronazeiten nicht so einfach zu erfüllen sind. #Eintracht — Christopher Michel (@CMoffiziell) August 17, 2021