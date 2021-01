Au lendemain du nul décroché à la Beaujoire face au Stade Rennais (0-0) pour son premier match avec le FC Nantes, Raymond Domenech a accordé une interview à L'Equipe du Soir. Et il a notamment été question de l'avenir de Giannelli Imbula, milieu de terrain mis à l'essai depuis dix jours. Sans langue de bois, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France a expliqué qu'il voulait le voir rester.

Il a toutefois précisé que des discussions allaient avoir lieu dans les prochains jours pour savoir ce qu'il est possible de lui proposer. Questionné par les journalistes présents sur le plateau sur la volonté de Waldemar Kita de recruter l'ancien Marseillais, Domenech a précisé que c'était lui qui décidait et qu'il voulait qu'Imbula intègre son groupe de façon permanente. Y a plus qu'à…