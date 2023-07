FC Nantes - Mercato : énormes coups de théâtre pour Lafont, Delort et Centonze !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Franck Kita est sur tous les fronts. Inquiété par la justice la semaine dernière, le directeur général délégué du FC Nantes Franck Kita reste mobilisé dans les discussions sur le mercato pour améliorer l’effectif la saison prochaine. Jusque-là, le FC Nantes a levé l’option d’achat de l’ordre de 6 millions d’euros de Mostafa Mohamed auprès de Galatasaray, repoussé une offre de la Salernitana pour Jaouen Hadjam, très éloignée du montant qui pourrait faire réfléchir le club (8 M€) et bien vendu Ludovic Blas, pour 15 millions d’euros, au Stade Rennais.

Deadline pour Lafont fixée à la fin juillet ?

Selon L’Équipe, Franck Kita coupe court aux discussions pour des éléments essentiels qui suscitent des intérêts comme Quentin Merlin (21 ans), Pedro Chirivella (26 ans), Jean-Charles Castelletto (28 ans), Andrei Girotto (31 ans), amené à prolonger, à l’instar de Samuel Moutoussamy (26 ans, 2024), ou encore Fabien Centonze (27 ans), sur lequel Rennes s’était positionné sans aller plus loin. La porte reste en revanche entrouverte ou peut l’être pour Andy Delort (31 ans ; Moyen-Orient, Grèce, Turquie), Moussa Sissoko (33 ans ; Moyen-Orient), Moses Simon (27 ans, 2024) et Alban Lafont (24 ans, 2024). Le gardien international tricolore a toujours un bon de sortie mais son club aimerait être fixé au plus tard fin juillet sur son avenir. S’il n’a pas d’opportunité d’ici là, il pourrait donc rester.

🗞️ Les unes du journal L'Équipe du mardi 4 juillet 2023 pic.twitter.com/kiXcBBy4Px — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 3, 2023

