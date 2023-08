FC Nantes - Mercato : réunion au sommet pour Castelletto, tout a fuité !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Depuis ce mercredi, Jean-Charles Castelletto, qui aurait fait savoir qu'il ne voulait pas jouer ce vendredi (21h) face à l'AS Monaco, est parti au bras de fer avec ses dirigeants pour quitter le FC Nantes cet été. Une réunion se serait donc tenu ce jeudi à Nantes entre Franck Kita, le défenseur central camerounais et son conseiller pour éclaircir la situation de l'ancien Brestois.

Ça s'est apaisé entre le FCN et Castelletto !

D'après RMC Sport, qui a dévoilé les dessous de cette entrevue, le président des Canaris aurait affirmé son envie de le conserver cet été et aurait ouvert la porte à un possible transfert l'année prochaine. Jean-Charles Castelletto, qui voulait y voir plus clair sur son avenir et sur le projet du club des bords de l'Erdre, aurait entendu et aurait trouvé le discours de son président plutôt rassurant. Et il ne serait pas totalement exclu qu'il joue finalement contre l'ASM.

À la veille d'affronter Monaco, Pierre Aristouy déplore la décision de Jean-Charles Castelletto.https://t.co/7ujQscygbA — But! Nantes (@ButNantes) August 24, 2023

