Désireux d'accélérer son recrutement dans toutes les lignes, le FC Nantes commence à balancer des hameçons un peu partout. La semaine passée, les Canaris se sont notamment renseignés sur les modalités d'un prêt de l'attaquant brésilien d'Arsenal Marquinhos (20 ans) mais il semblerait que le Brésilien ne soit pas une priorité.

En effet, si l'ancien joueur du FC Sao Paulo ne figurait pas sur la feuille de match du Community Shield hier contre Manchester City, le journaliste du Daily Express Ryan Taylor nous apprend qu'il s'agissait simplement d'un choix de Mikel Arteta et qu'il n'y avait « rien d'imminent » au sujet du départ de Marquinhos.

Outre le FC Nantes, l'Olympiakos Le Pirée (D1 grecque) est aussi cité pour accueillir l'espoir brésilien qui sort d'un prêt de six mois assez anonyme en Championship du côté de Norwich City en Championship (11 apparitions, 1 but). Marquinhos est sous contrat jusqu'en juin 2027 et les Gunners, qui l'ont recruté il y a un an à FC Sao Paulo pour 3,5 M€ souhaitent effectivement l'envoyer s'aguerrir en prêt.

Jorginho absent with slight muscle injury for Arsenal. Marquinhos, who has been the subject of loan discussions with Olympiacos & Nantes this week, is just missing due to numbers. Nothing imminent in regards to his future. He’s here at Wembley. #AFC