FC Nantes – Mercato : Sergio Conceiçao a recalé un club anglais pour privilégier Naples

L'ancien coach du FC Nantes Sergio Conceiçao s'apprête à quitter le FC Porto. Il est attendu à Naples pour prendre la relève de Gattuso, qui devrait donc faire les phrases du match nul contre l'Hellas Vérone hier, synonyme de 5e place pour le Napoli, qui ne participera pas à la prochaine C1.

Conceiçao aurait refusé Wolverhampton selon Nicolo Schira, le journaliste italien. Un vrai jeu de chaises musicales puisque c'est Nuno Espirito Santo qui devrait débarquer à Porto.

Bruno #Lage is the first choice of #Wolverhampton to replace Nuno #EspiritoSanto. Talks ongoing to reach an agreement. Sergio #Conceicao and Paulo #Fonseca have rejected #Wolves bid. #transfers