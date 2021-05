FC Nantes – Mercato : Sergio Conceiçao vers Naples, le FC Porto a déjà trouvé son remplaçant

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Les choses semblent s'accélérer ce lundi pour l'avenir de Sergio Conceiçao. L'ancien coach du FC Nantes est annoncé à Naples, qui privilégierait donc cette piste alors que Christophe Galtier était également cité.

Selon le Corriere dello Sport, l'arrivée de Conceiçao est en bonne voie. Et le FC Porto aurait déjà trouvé son remplaçant. Selon Nicolo Schira, le journaliste italien, c'est vers Nuno Espírito Santo que Porto a décidé de se tourner. Espirito Santo va quitter Wolverhampton. Il a dirigé une dernière fois les Wolves ce dimanche.

After four seasons at the club, this Sunday will be Nuno Espirito Santo’s final game in charge of Wolves.



Thank you, Nuno.



🐺