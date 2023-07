FC Nantes - Mercato : Simon envoie un message clair concernant son avenir

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Deux éléments laissent à penser que le FC Nantes et Moses Simon vont voir leurs routes se séparer cet été. La première, c'est que l'ailier nigérian sera en fin de contrat dans un an. Les Canaris doivent donc le vendre cet été ou entamer des négociations pour une prolongation. On en arrive à la deuxième : vu la faiblesse de sa saison 2022-23, conclue par seulement 5 buts et 4 passes décisives en 46 matches toutes compétitions confondues, Nantes n'a aucune raison de prolonger l'ancien joueur de Levante, désormais âgé de 27 ans.

Il porte la tenue du FCN en vacances

Mais des photos diffusées sur les réseaux sociaux aujourd'hui laissent à penser que Moses Simon, lui, se verrait plutôt rester à Nantes. Il se trouve encore au Nigéria, où il termine ses vacances. Il en a profité pour faire un tour dans son académie de football, la Simoiben Academy, et a même participé à un entraînement avec de jeunes joueurs... en tenue d'entraînement des Canaris ! On peut imaginer que s'il était décidé à tourner la page, Simon ne porterait pas les couleurs du FCN...

FC Nantes and Super Eagles Forward Moses Simon in training with his Simoiben Academy players.#BlackBaller pic.twitter.com/Oe5IwJvcMl — BlackBallersPodcast (@NPFLLens) July 8, 2023

