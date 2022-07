FC Nantes - Mercato : Sissoko avait d’autres offres, Kita et Kombouaré ont fait pencher la balance

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Moussa Sissoko (32 ans) s’est déjà distingué au FC Nantes. Dimanche, la première recrue estivale des Canaris a brillé lors d’une course de karting en compagnie de Sébastien Corchia. On attend désormais encore plus de lui sur le rectangle vert. Il le sait.

« Le premier objectif, c’est aider Nantes, être prêt pour le Trophée des champions contre le PSG (31 juillet) et bien attaquer le Championnat avant les beaux matches européens. Il y a une équipe qui sort d’une belle saison, un public chaud, je sais que je vais m’y plaire, a-t-il affirmé dans L’Équipe. Je ne viens pas ici en tant que messie, et je ne suis pas Messi. Ce n’est pas avec ma venue qu’on va finir sur le podium, mais je viens apporter mes qualités et mon vécu. Et si je peux avoir mes chances pour le Qatar, je vais les jouer à fond. »

Interrogé sur son choix de signer au FC Nantes, le courtisé Sissoko est clair : il n'est pas par défaut. « J’ai discuté avec le coach et le président durant les vacances, leur discours m’a plu. J’avais d’autres propositions mais Nantes m’est apparu comme le choix le mieux adapté, a-t-il poursuivi. Bakari Sanogo (ndlr, conseiller et proche de la direction nantaise) a une très belle relation avec le président, c’est aussi ce qui a fait accélérer le mouvement. L’important, c’est d’être là où on me voulait. J’ai hâte de redécouvrir ce championnat qui a progressé, avec des joueurs qui reviennent et des stars qui restent. »