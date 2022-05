FC Nantes – Mercato : son avenir, l'équipe de France, l'intérêt de l'OL... Ludovic Blas en dit plus

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Sur les Bleus

« L’équipe de France c’est une récompense, un bonus. Je suis en train de tout faire pour que mon heure arrive, le plus rapidement possible et au meilleur des moments pour moi. Mon heure, c’est quand je vais vraiment montrer de quoi je suis capable et les gens auront de la reconnaissance envers moi. Ils vont enfin découvrir ce que je suis capable de faire.»

Sur l'intérêt de l'OL

« C’est intéressant de savoir que ces clubs-là… (il s’arrête). Après, on ne sait pas vraiment. Les « on dit », il y en a énormément… Il n’y a pas de fumée sans feu, mais le seul truc qui est bien, c’est que ça fait plaisir. Ça veut dire que tu n’es pas mauvais, que tu réalises une bonne saison et que tu confirmes. »





Sur l'Angleterre

« C’est un style différent, mais tu peux t’adapter. Une fois là-bas, tu travailles pour. J’ai des potes qui jouent là-bas, ils m’ont dit que c’était difficile au début, mais si tu arrives à bien travailler et à bien t’acclimater, ça déroule. »

