FC Nantes - Mercato : son avenir scellé, Kombouaré met un coup de pression sur Kita !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Le FC Nantes jouera bel et bien en Ligue 1 la saison prochaine. Malgré une défaite contre le Toulouse FC hier à la Beaujoire (0-1), les hommes d’Antoine Kombouaré ont profité de leur succès de jeudi au Stadium (2-1) pour valider leur maintien.

« On a mis des choses en place mais les joueurs ont retrouvé l’envie de faire des efforts ensemble, on a retrouvé une équipe, a affirmé le Kanak après la rencontre. C’est la première fois que je suis heureux après une défaite, que je ressens autant d’émotion, que j’ai autant crié ma joie. Je n’avais jamais vécu ça en tant qu’entraîneur. On n’est pas passés loin de la catastrophe, de l’enfer. »

« On ne pourra plus revivre ce genre de saison, il faudra tirer les conclusions »

Comme prévu à son arrivée, le maintien lui offre encore deux ans de contrat sur le banc des Canaris. Waldemar Kita a confirmé la nouvelle hier soir sur Canal+. L’occasion de Kombouaré de mettre un premier coup de pression pour l’exercice à venir : « Je veux rester, mais on ne pourra plus revivre ce genre de saison, il faudra tirer les conclusions. »